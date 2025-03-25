Еще одна категория граждан сможет рассчитывать в Башкирии на выплату после гибели участника СВО

Закон уже направлен на подпись главе республики. После его подписания новые категории получателей смогут оформить выплаты. Кроме взрослых детей, право на компенсацию сохраняется за супругами, родителями, бабушками и дедушками (если они воспитывали бойца не менее трех лет), отчимами и мачехами (при воспитании не менее пяти лет), а также за детьми до 23 лет, если они учатся, или детьми-инвалидами, получившие такой статус до 18 лет.