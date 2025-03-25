Еще одна категория граждан сможет рассчитывать в Башкирии на выплату после гибели участника СВО

Государственное Собрание Башкирии изменило правила выплат семьям погибших участников специальной военной операции. Теперь право на получение двух миллионов рублей получат и совершеннолетние дети, если у бойца не осталось других близких родственников. Деньги будут делиться поровну между всеми наследниками.
Раньше выплаты в первую очередь получали несовершеннолетние дети, супруги и родители погибших. Но оказалось, что у некоторых военнослужащих не осталось ни жен, ни родителей, а их дети уже выросли. Теперь и они смогут претендовать на поддержку.
Спикер парламента региона Константин Толкачев уточнил, что несовершеннолетние по-прежнему остаются в приоритете, так как нуждаются в помощи больше всего. Но и взрослые дети, оставшиеся без родителей, не должны оставаться без поддержки.
Закон уже направлен на подпись главе республики. После его подписания новые категории получателей смогут оформить выплаты. Кроме взрослых детей, право на компенсацию сохраняется за супругами, родителями, бабушками и дедушками (если они воспитывали бойца не менее трех лет), отчимами и мачехами (при воспитании не менее пяти лет), а также за детьми до 23 лет, если они учатся, или детьми-инвалидами, получившие такой статус до 18 лет.
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