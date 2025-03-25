В Пензе разработали новый способ аналого-цифрового преобразования напряжения

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — устройство, преобразующее аналоговый сигнал от датчиков давления, температуры, перемещения, скорости в числовой код. Как сообщил разработчик, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Информационно-вычислительные системы» Пензенского государственного университета Андрей Кузьмин, аналого-цифровые преобразователи — ключевой компонент всех современных технических систем. «Они нужны, чтобы цифровое устройство, в качестве которого может выступать компьютер, медицинский монитор и другая техника, могло воспринять аналоговую информацию. Все, что считывается с измерительного устройства, далее обрабатывается цифровой вычислительной машиной. А она понимает только цифры», — привели слова ученого в пресс-службе Минобрнауки РФ.