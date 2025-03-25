От экстрим-парка «УРАМ» до Ленинской дамбы: на набережной Казанки появится беговая экодорожка

На набережной Казанки появится беговая экодорожка. Ее ширина составит 2 м, а протяженность — более 3,5 км. Она соединит экстрим-парк «УРАМ» и Ленинскую дамбу. Покрытие из резиновой крошки уложат в преддверии Казанского марафона, который запланирован на 3 и 4 мая. Маршрут спортивного события пройдет, в том числе и через набережную.
Инициатором создания экодорожки стал директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN, основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров. Идею поддержали в мэрии города и дирекции парков и скверов. Партнером проекта выступила компания СИБУР, которая полностью профинансирует его реализацию.
«С момента открытия набережной Казанки в 2015 году, она остается одной из самых активных локаций на тепловой карте беговых маршрутов Казани: в ее пользу играют и живописные виды, и протяженность, и размещение в самом центре города. Ситуацию портило только бетонное покрытие, которое не предусмотрено для бега из-за травмоопасности», — отметил Вадим Янгиров.
Новая дорожка будет удобной и безопасной.
«Вторичным сырьем для обновленной беговой дорожки на набережной Казанки станут использованные автомобильные шины, что делает совместный с партнерами проект уникальным. Для нас ценно выступать экологическим партнером главного бегового события Казани и содействовать развитию вторичной переработки полимеров и каучуков, наглядно демонстрируя достоинства ответственного отношения с отходами», — подчеркнул директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» СИБУРа Максим Ремчуков.
Стать участниками экологического проекта могут и сами казанцы. Для этого необходимо оставить ненужные шины в специальных контейнерах в рамках ежегодной акции УК «ПЖКХ», которая продлится до 7 апреля. Собранные автомобильные покрышки отвезут на завод, где их переработают в резиновую крошку, чтобы использовать при создании покрытия.