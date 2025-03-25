От экстрим-парка «УРАМ» до Ленинской дамбы: на набережной Казанки появится беговая экодорожка

На набережной Казанки появится беговая экодорожка. Ее ширина составит 2 м, а протяженность — более 3,5 км. Она соединит экстрим-парк «УРАМ» и Ленинскую дамбу. Покрытие из резиновой крошки уложат в преддверии Казанского марафона, который запланирован на 3 и 4 мая. Маршрут спортивного события пройдет, в том числе и через набережную.