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Депутаты одобрили установку лайтбоксов на остановках в Перми

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы были одобрены изменения в правила благоустройства.

Источник: Коммерсантъ

Как рассказала первый замглавы Перми Яна Фурман, изменения предполагают установление требований к новому для Перми типу рекламных конструкций — лайтбоксам на остановках общественного транспорта.

Сейчас Правила благоустройства города Перми не предусматривают установку лайтбоксов на остановочных павильонах. Решение устанавливает требования к конструктивным элементам, размерам и информационному полю такой рекламной конструкции. Реклама в лайтбоксе может быть статичной или цифровой, важное условие — наличие подсветки. Как пояснила Яна Фурман, в этом году МКУ «Гортранс» планирует выставить на торги 40 остановочных павильонов, на которых могут быть установлены лайтбоксы. По итогам будет заключен договор долгосрочной аренды муниципального имущества, предусматривающий поступление арендной платы в бюджет города. Установка и содержание лайтбоксов осуществляется за счет арендатора.

Как уточнила госпожа Фурман, проект установки лайтбоксов в Перми прошел публичные слушания и получил положительную оценку регулирующего воздействия.