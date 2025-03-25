Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» снова в Иркутской области

— «Святой Пантелеймон» работает в Иркутской области уже второй раз. В 2024 году он останавливался на четырех станциях в Слюдянском районе. Благодаря такому формату работы удается дополнительно обеспечить медицинской помощью людей, которые живут далеко от областного центра, — отмечает министр здравоохранения региона Андрей Модестов.