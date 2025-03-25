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Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» снова в Иркутской области

Врачи разных направлений предоставят бесплатную помощь на 18 станциях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» вновь проедет по станциям Иркутской области. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на региональное правительство, с 22 марта по 8 апреля. Врачи различных направленностей предоставят помощь на 18 станциях, отдаленных жилых пунктов.

— «Святой Пантелеймон» работает в Иркутской области уже второй раз. В 2024 году он останавливался на четырех станциях в Слюдянском районе. Благодаря такому формату работы удается дополнительно обеспечить медицинской помощью людей, которые живут далеко от областного центра, — отмечает министр здравоохранения региона Андрей Модестов.

На борту передвижной клиники — команда опытных врачей: терапевты, кардиологи, офтальмологи, неврологи, педиатры, а также специалисты УЗИ и рентгенологи. Все вагоны оснащены современным диагностическим оборудованием. Приём пациентов ведётся ежедневно с 08:00 до 18:00.

В этом году поезд посетит станции Черемхово, Залари, Тыреть, Зима, Куйтун, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет и другие населённые пункты. Уже сегодня медицинский состав принимает пациентов на станции Половина.