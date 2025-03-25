Стоимость общественного транспорта подорожала в Беларуси. Это следует из решения Минского облисполкома № 295 от 19 марта 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале, пишет БелТА.
Согласно информации, в Минской области был повышен тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5000 килограммов, а также скоростных маршрутках в регулярном сообщении (за одну поездку) с 0,80 до 0,90 рубля.
Сказано, что предельный максимальный тариф на городские перевозки на экспрессных маршрутках был увеличен с 0,90 до 1 рубля. Вместе с тем была изменена цена на проездные на месяц многоразового пользования на городские перевозки пассажиров автобусами в регулярном сообщении.
Уточняется, что в населенных пунктах, где численность жителей составляет до 50 000 человек, стоимость была увеличена с 30,6 до 34,42 рубля. В городах с численностью населения от 50 до 250 тысячи человек стоимость выросла с 35,05 до 39,43 рубля.
Тем временем средняя зарплата выросла в Беларуси до 2428 рублей.
Кстати, Минтруда сказало, кто получит матпомощь 5000 рублей в Беларуси в 2025 году.
Вместе с тем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.