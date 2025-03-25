Стоимость общественного транспорта подорожала в Беларуси

Уточняется, что в населенных пунктах, где численность жителей составляет до 50 000 человек, стоимость была увеличена с 30,6 до 34,42 рубля. В городах с численностью населения от 50 до 250 тысячи человек стоимость выросла с 35,05 до 39,43 рубля.