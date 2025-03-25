На Приморский край обрушились снегопады

На 18:00 сегодня, 25 марта, слабый снег зафиксировали сразу в 14 муниципалитетах Приморского края. Речь идет о южных, западных и центральных районах. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
На дорогах края работают более 300 единиц специализированной техники. Машины будут убирать трассы по мере необходимости, дабы избежать опасных ситуаций.
Водителей региона призывают быть предельно бдительными при движении по трассам. Выбирать скоростной режим следует в соответствии с погодными условиями. Автовладельцев просят не мешать работе спецтехники и грамотно выбирать места для парковки.