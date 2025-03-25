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Цена за «квадрат» жилья в Башкирии сократилась на 4,8%

В Башкирии цена квадратного метра жилья снизилась до 110 658 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года. Согласно опубликованному приказу, цена одного «квадрата» составила 110 658 рублей, что на 4,8% (5 541 рубль) меньше, чем в четвертом квартале 2024-го.

Новые показатели будут использоваться для расчета субсидий льготным категориям граждан, включая программы улучшения жилищных условий для малоимущих, молодых семей и других категорий, имеющих право на государственную поддержку.

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