Цена за «квадрат» жилья в Башкирии сократилась на 4,8%

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года. Согласно опубликованному приказу, цена одного «квадрата» составила 110 658 рублей, что на 4,8% (5 541 рубль) меньше, чем в четвертом квартале 2024-го.
Новые показатели будут использоваться для расчета субсидий льготным категориям граждан, включая программы улучшения жилищных условий для малоимущих, молодых семей и других категорий, имеющих право на государственную поддержку.
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