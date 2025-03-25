Пожароопасный сезон начался в лесах Ростовской области

С началом особого режима пожарной безопасности в готовности уже находится группировка сил и средств из 3,7 тысячи человек и 1 тысячи единиц техники. Также подготовили свыше 10,3 тысячи единиц оборудования и инвентаря. Задействуют 86 камер наблюдения.