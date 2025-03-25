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Пожароопасный сезон начался в лесах Ростовской области

Пожароопасный сезон стартовал в лесах Ростовской области, силы и средства готовы.

Источник: Комсомольская правда

С 24 марта в лесах Ростовской области начался пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин, сообщают власти.

С началом особого режима пожарной безопасности в готовности уже находится группировка сил и средств из 3,7 тысячи человек и 1 тысячи единиц техники. Также подготовили свыше 10,3 тысячи единиц оборудования и инвентаря. Задействуют 86 камер наблюдения.

Сейчас в регионе проводятся пожарно-тактические учения, они должны охватить 18 лесничеств.

Жителей Дона просят сообщать о возгораниях лесного фонда. В таких случаях нужно обращаться к работникам лесного хозяйства, по телефону прямой линии лесной охраны или по номеру «112».