В Татарстане предложили способ улучшить физические параметры квантовой памяти

Извлечение сигнала в заданный момент времени из ячейки осуществляется путем последующего управления атомной когерентностью с помощью дополнительных классических интенсивных лазерных полей. Однако в таком подходе есть свои ограничения. Например, квантовые сигналы на уровне одиночных фотонов трудно выделить из фонового шума, вызванного сильными лазерными импульсами, управляющими системой. Более того, в таком подходе не используются макроскопическая когерентность, которая может создаваться в квантовой памяти на других степенях свободы поведения атомов и могла бы использоваться в ее работе.