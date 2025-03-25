Родители Хабаровска поддерживают возвращение оценок за поведение в школах

68% родителей школьников в Хабаровске высказались за возвращение оценок за поведение. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного среди учителей, родителей и экономически активного населения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Глава Минпросвещения допустил возвращение оценок за поведение в школах уже этой осенью. Отцы (75%) поддерживают инициативу чаще, чем матери (61%). Основные аргументы, которые выделяют мамы и папы, следующие: «Контроль воспитания необходим», «Оценки помогут дисциплинировать учеников».
Учителя поддерживают инициативу активнее: «за» выступили 86%. Некоторые предлагают ужесточить меры: «Исключать за систематические нарушения», «Родители должны адекватно оценивать проблемы детей».
Среди экономически активного населения инициативу поддерживают 57%. Чем старше респонденты, тем выше одобрение: 67% среди людей 45+ и 51% среди молодежи до 34 лет.
18% опрошенных выступили против. Они считают, что оценки за поведение — это давление на родителе и повод перевести ребенка на домашнее обучение.