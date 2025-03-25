Родители Хабаровска поддерживают возвращение оценок за поведение в школах

Глава Минпросвещения допустил возвращение оценок за поведение в школах уже этой осенью. Отцы (75%) поддерживают инициативу чаще, чем матери (61%). Основные аргументы, которые выделяют мамы и папы, следующие: «Контроль воспитания необходим», «Оценки помогут дисциплинировать учеников».