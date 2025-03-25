Эксперт Галлямова: просветительская активность может восстановить доверие к науке

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ученые должны более активно участвовать в просветительской деятельности и на понятном языке рассказывать широкой аудитории о результатах своих исследований для того, чтобы мировая наука восстановила доверие со стороны публики, в значительной степени утерянное за последние годы. Такое мнение выразил один из авторов недавнего масштабного исследования об уровне доверия к науке, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Одна из причин снижения уровня доверия — недостаточно активная просветительская деятельность в публичном пространстве. Очевидно, что для преодоления текущих проблем необходимо активно и понятно рассказывать аудитории о результатах своих исследований», — заявила младший научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ Альбина Галлямова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при подготовке недавно опубликованного исследования, в рамках которого ученые измерили уровень доверия к ученым в 68 странах. Опросы показали, что уровень доверия к науке в среднем по миру был достаточно высоким (3,62 по пятибалльной шкале), однако при этом он значительно снизился за последние годы. В ряде стран, в том числе в России и некоторых других странах бывшего СССР он был одним из самых низких в мире.
Среди основных причин ослабления авторитета науки исследователи выделяют дезинформацию, конспирологические теории, кризис воспроизводимости научных данных и научно-популистские настроения, при которых народное мнение противопоставляется экспертным знаниям. Эти факторы особенно ярко проявились во время пандемии, когда, например, лидеры мнений призывали использовать народную медицину вместо вакцинации.
«Наши результаты показывают, что большинство людей в большинстве стран проявляют относительно высокий уровень доверия к ученым и хотят, чтобы они играли активную роль в жизни общества и в политике», — подытожила Галлямова.