Эксперт Галлямова: просветительская активность может восстановить доверие к науке

Ученые пришли к такому выводу при подготовке недавно опубликованного исследования, в рамках которого ученые измерили уровень доверия к ученым в 68 странах. Опросы показали, что уровень доверия к науке в среднем по миру был достаточно высоким (3,62 по пятибалльной шкале), однако при этом он значительно снизился за последние годы. В ряде стран, в том числе в России и некоторых других странах бывшего СССР он был одним из самых низких в мире.