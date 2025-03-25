Почти 260 мигрантов выдворили из Нижегородской области за неполные три месяца

Одним из последних выдворенных иностранцев стал гражданин Камеруна. У него отсутствовали документы, подтверждающие право временно проживать и работать в России. Основанием для выдворения стало решение суда после рассмотрения протокола, составленного по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ…).