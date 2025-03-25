На Параде тюльпанов в Крыму представят более 110 тысяч цветов

В преддверии весенней выставки цветов в Никитском ботаническом саду высадили более 110 тысяч луковиц тюльпанов. Старший научный сотрудник лаборатории цветоводства НБС Вера Зыкова в эфире «Радио Крым» отметила, что это рекордное количество за все 18 лет проведения Парада тюльпанов.
По словам специалиста, на данный момент в саду зацвели уже 20 сортов тюльпанов, а всего их 158.
«Что отличает этот парад от предыдущих, так это количество новинок — 62 сорта мы покажем впервые, это новые сорта, поступившие в нашу коллекцию, мы их изучаем сами и хотим представить посетителям», — рассказала Зыкова.
На Параде тюльпанов будет представлено множество многоцветных сортов: желто-красные, бело-розовые тюльпаны, а также необычные сиреневые разновидности и тюльпан-хамелеон, меняющий свою окраску во время цветения.
В этом году парад будет посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В центре внимания окажется композиция «Салют победы». Сорта цветов будут расположены так, чтобы создать впечатление языков пламени или фейерверка.