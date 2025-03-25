Нижегородские медучреждения объединились для улучшения медицинской помощи

«Этим соглашением мы открываем постоянный канал коммуникаций с коллегами из частных клиник, рассчитываем на взаимную информационную поддержку, обмен опытом организации здравоохранения и совместные образовательные проекты», — заявила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова. «Планируется готовить совместные рекомендации и предложения по проектам законодательных и иных нормативно-правовых актов по защите социально-трудовых и экономических прав и интересов как работников, так и работодателей в сфере здравоохранения», — отметил, в свою очередь, председатель правления Ассоциации нижегородских частных медицинских центров Алексей Душкин.