Нижегородские медучреждения объединились для улучшения медицинской помощи

Минздрав, Ассоциация нижегородских частных медицинских центров и Профсоюз подписали соглашение о сотрудничестве 25 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, председатель правления Ассоциации нижегородских частных медицинских центров Алексей Душкин и председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов.
Соглашение позволит как частным, так и государственным клиникам совместно участвовать в программе госгарантий оказания медицинской помощи. Критерии качества работы остаются одинаковыми для всех медучреждений. Соглашение открывает новые возможности для решения общих задач и вызовов, которые стоят перед медицинскими работниками и пациентами.
«Этим соглашением мы открываем постоянный канал коммуникаций с коллегами из частных клиник, рассчитываем на взаимную информационную поддержку, обмен опытом организации здравоохранения и совместные образовательные проекты», — заявила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова. «Планируется готовить совместные рекомендации и предложения по проектам законодательных и иных нормативно-правовых актов по защите социально-трудовых и экономических прав и интересов как работников, так и работодателей в сфере здравоохранения», — отметил, в свою очередь, председатель правления Ассоциации нижегородских частных медицинских центров Алексей Душкин.
По словам председателя Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василия Приказнова, в рамках нового соглашения стороны обменяются лучшими практиками по правовой и социальной защите медработников, развитию служб охраны труда и психологическую поддержку врачей и медсестер.
«Это важный прецедент для Нижегородской области, и для всей страны. Государственные и частные клиники вместе с профильными общественными организациями будут совместно работать над повышением качества медицинской помощи населению», — подчеркнул Василий Приказнов.
Ранее сообщалось, что нижегородские частные медклиники смогут присоединиться к проекту «Демографический спецназ».