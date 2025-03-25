Во Владивостоке школьник устроил опасную «игру» — полиция провела проверку

Во Владивостоке полицейские провели проверку после видео, опубликованного в соцсетях, на котором ребёнок во дворе дома, играя с другом, намотал на шею верёвку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Правоохранители быстро установили личности детей. На родителя одного из мальчиков составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних провела со школьниками и их родителями профилактическую беседу.