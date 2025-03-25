Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось расписание ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая, а ОГЭ — 21 мая.

Источник: Нижегородская правда

Выпускникам 9-х и 11-х классов Нижегородской области объявили даты проведения ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующий календарь экзаменов опубликовало Минпросвещения РФ.

Согласно информации ведомства, досрочный этап ЕГЭ стартовал 21 марта, а основной период начнется 23 мая. В этот день выпускники сдадут историю, литературу и химию.

27 мая пройдет экзамен по математике базового и профильного уровней, а 30 мая — по русскому языку.

2 июня состоятся экзамены по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и письменной части иностранных языков.

Устную часть экзаменов по иностранным языкам и информатике проведут 10 и 11 июня.

Для тех, кто не сможет сдать экзамены в основные дни по уважительным причинам, предусмотрены резервные даты с 16 по 20 июня и 23 июня.

Дополнительный период стартует 4 сентября, а для пересдачи экзаменов выделены 3 и 5 июля.

Досрочный этап ОГЭ начнется 22 апреля, основной — 21 мая, а дополнительный — 2 сентября.

В первые дни основного периода, 21 и 22 мая, школьники сдадут иностранные языки. 26 мая запланированы экзамены по биологии, информатике, обществознанию и химии, 29 мая — по географии, истории, физике и химии.

3 июня пройдет экзамен по математике, 6 июня — по географии, информатике и обществознанию, а 9 июня — по русскому языку.

Завершится основной этап 16 июня испытаниями по биологии, информатике, литературе и физике.

Для тех, кто не сможет сдать экзамены в установленные дни, предусмотрены резервные даты с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля.

Все экзамены начнутся в 10:00 по местному времени.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 20 человек сдадут ЕГЭ досрочно в Нижегородской области.