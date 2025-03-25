Росстат назвал топ-10 самых подорожавших продуктов в 2025 году в Башкирии

Росстат в своем недавнем докладе назвал десятку самых подорожавших продуктов в 2025 году в Башкирии.
Согласно данным ведомства, с начала года в республике особенно заметно подорожал картофель — килограмм теперь стоит в среднем 58,17 рубля, что на 23,7% выше цен конца прошлого года. Вслед за ним в списке самых подорожавших продуктов идет белокочанная капуста, которая прибавила в цене 16,5% и теперь продается по 47,91 рубля за килограмм. Замыкает тройку лидеров подорожания морковь — ее стоимость выросла на 14,4% до 39,92 рубля за килограмм.
Также существенно подорожали и другие продукты. Замороженная рыба теперь стоит 281,51 рубля (подорожание на 8,2%), водка — 815,95 рубля (+7,8%), яблоки — 130,33 рубля (+7,4%). Лук репчатый прибавил 6,8% в цене и теперь стоит 48,19 рубля за килограмм. Молочная продукция также не избежала подорожания: пастеризованное молоко поднялось в цене до 86,77 рубля (+4,8%), а мясные полуфабрикаты в виде сосисок и сарделек теперь обходятся покупателям в 503,08 рубля за килограмм, что на 4,7% дороже, чем в конце 2024-го.
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