Росстат назвал топ-10 самых подорожавших продуктов в 2025 году в Башкирии

Также существенно подорожали и другие продукты. Замороженная рыба теперь стоит 281,51 рубля (подорожание на 8,2%), водка — 815,95 рубля (+7,8%), яблоки — 130,33 рубля (+7,4%). Лук репчатый прибавил 6,8% в цене и теперь стоит 48,19 рубля за килограмм. Молочная продукция также не избежала подорожания: пастеризованное молоко поднялось в цене до 86,77 рубля (+4,8%), а мясные полуфабрикаты в виде сосисок и сарделек теперь обходятся покупателям в 503,08 рубля за килограмм, что на 4,7% дороже, чем в конце 2024-го.