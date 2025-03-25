Районные власти выясняют причину хлопка в жилом доме под Ростовом-на-Дону

Напомним, хлопок в доме на улице Венеры произошел рано утром 25 марта. После этого оказались «повреждены двери пяти квартир и обшивка потолка в первом подъезде». Очагом ударной волны была одна из квартир, в которой находился 23-летний мужчина. Пострадавший с ожогами первой степени был госпитализирован в БСМП Ростова-на-Дону.