Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Районные власти выясняют причину хлопка в жилом доме под Ростовом-на-Дону

Причины хлопка в жилом доме под Ростовом пока неизвестны.

Причину хлопка в жилой трехэтажке поселка Верхнетемерницкого Ростовской области еще выясняют. Официальной версии пока нет, сообщили в администрации Аксайского района.

Районные власти при этом отметили, что специалисты не зафиксировали утечку газа после происшествия.

Напомним, хлопок в доме на улице Венеры произошел рано утром 25 марта. После этого оказались «повреждены двери пяти квартир и обшивка потолка в первом подъезде». Очагом ударной волны была одна из квартир, в которой находился 23-летний мужчина. Пострадавший с ожогами первой степени был госпитализирован в БСМП Ростова-на-Дону.