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Умер тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов

Его последним местом работы был хабаровский «Амур», откуда он ушёл в конце октября.

Источник: ХК "Сибирь"

Скончался Андрей Мартемьянов, бывший тренер хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист». Ему был 61 год.

По информации SHOT, причиной его смерти стала остановка сердца, произошедшая в ночь на 25 марта.

Мартемьянов на протяжении многих лет выступал как хоккеист, завоевав золото на Универсиаде 1989 года в Софии.

В качестве тренера он работал в таких командах, как «Сибирь», «Автомобилист», «Амур» и других клубах КХЛ и российских лигах. Его последним местом работы был хабаровский «Амур», откуда он ушёл в конце октября.