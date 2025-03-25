Умер тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов

Скончался Андрей Мартемьянов, бывший тренер хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист». Ему был 61 год.
По информации SHOT, причиной его смерти стала остановка сердца, произошедшая в ночь на 25 марта.
Мартемьянов на протяжении многих лет выступал как хоккеист, завоевав золото на Универсиаде 1989 года в Софии.
В качестве тренера он работал в таких командах, как «Сибирь», «Автомобилист», «Амур» и других клубах КХЛ и российских лигах. Его последним местом работы был хабаровский «Амур», откуда он ушёл в конце октября.