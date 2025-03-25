Численность населения Новороссийска превысила полмиллиона

Согласно переписи населения 2021 года, население Новороссийска составляло 342 тыс. человек. Мэр города Андрей Кравченко ранее сообщал, что ежегодный прирост населения составляет около 3 тыс. человек. В 2021 и 2022 годах совокупный прирост составил 6 тыс. человек, а в 2023 году, по прогнозам, он будет на уровне 5 тыс. человек.