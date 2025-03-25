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В Ростовской области 11 муниципальных депутатов перешли в «Новые люди»

Это позволит эффективнее реализовывать значимые проекты для местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

В марте ряды ростовского отделения партии «Новые люди» пополнились новыми активными сторонниками. В партию вступили сразу одиннадцать муниципальных депутатов из Батайска, Донецка и Каменск-Шахтинского.

Как отметили депутаты, их решение объясняется стремлением работать в дружном многообещающем коллективе, который нацелен на развитие и создание новых перспективных проектов.

Фото: Егор Зинченко.

— Сторонники видят шанс не только для реализации своих идей по развитию городской инфраструктуры, но и для более широкого привлечения активной молодежи к решению местных проблем, — пояснил председатель Совета Ростовского регионального отделения партии, депутат Законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер.

По словам депутата Батайской городской Думы Романа Сурженко с партией «Новые люди» можно добиться желаемого эффекта в работе с обращениями избирателей, сделать рывок в развитии города.

— Мне близки и понятны идеи и подходы «Новых людей» к решению городских проблем, взаимодействию с общественными организациями и предпринимателями, — говорит Сурженко. — Нравится и то, что руководители партии федерального уровня встречаются с рядовыми партийцами, общаются с ними просто и понятно. Все это отражается на авторитете и популярности партии.

В партии охотно приняли пополнение, и в преддверии муниципальных выборов 2025 года опытные депутаты значительно усилят позиции партии.