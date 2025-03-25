В Ростовской области 11 муниципальных депутатов перешли в «Новые люди»

— Мне близки и понятны идеи и подходы «Новых людей» к решению городских проблем, взаимодействию с общественными организациями и предпринимателями, — говорит Сурженко. — Нравится и то, что руководители партии федерального уровня встречаются с рядовыми партийцами, общаются с ними просто и понятно. Все это отражается на авторитете и популярности партии.