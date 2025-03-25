Доля внебрачных детей в Башкирии сократилась

В Башкирии снижается число рожденных вне брака детей. Это следует из данных региональной программы по повышению рождаемости до 2027 года.
Согласно опубликованной на портале правовой информации республики информации, в 2022 году в республике родилось 6 622 ребенка у пар, не состоящих в официальном браке (18,3% от общего числа новорожденных), а в 2023-м этот показатель сократился до 6 321 (17,9%).
Анализ статистики за 2021−2023 годы показывает, что доля внебрачных детей в регионе стабильно держится на уровне 17,6−18,3%. При этом большинство таких рождений (9,3% в 2023-м) регистрируется по совместному заявлению родителей. В 8,6% случаев ребенка регистрирует только мать.
Особенностью ситуации стало заметное различие между городом и селом. В 2023 году в городах родилось 3 420 внебрачных детей (15,9% от всех рождений), тогда как в сельской местности — 2 901 (20,9%). Эксперты связывают эту разницу с распространением альтернативных форм совместной жизни (гражданские браки, пробные отношения) и более низкой культурой контрацепции среди сельского населения.
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