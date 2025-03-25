Доля внебрачных детей в Башкирии сократилась

Особенностью ситуации стало заметное различие между городом и селом. В 2023 году в городах родилось 3 420 внебрачных детей (15,9% от всех рождений), тогда как в сельской местности — 2 901 (20,9%). Эксперты связывают эту разницу с распространением альтернативных форм совместной жизни (гражданские браки, пробные отношения) и более низкой культурой контрацепции среди сельского населения.