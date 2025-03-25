Путепровод у воронежской Рогачевки на трассе М-4 «Дон» реконструируют

На 542 км федеральной автодороги М-4 «Дон» вблизи села Рогачевка Новоусманского района Воронежской области начнется реконструкция путепровода. Проектная документация на капитальный ремонт уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в ведомстве 25 марта.
Путепровод, построенный в 1982 году, нуждается в обновлении из-за неудовлетворительного технико-эксплуатационного состояния. Длина участка, на котором будут проводиться работы, составляет более 250 метров, в то время как длина самого путепровода — 73 метра.
В рамках проекта предусмотрены демонтаж существующего мостового полотна и основных несущих конструкций, а также обустройство нового сооружения, способного выдерживать современные транспортные нагрузки. Работы также включают обустройство земляного полотна на подходах к путепроводу и установку наружного электрического освещения.
После завершения реконструкции путепровод будет трехпролетным с двумя полосами движения.