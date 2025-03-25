Предложен новый подход к изучению механизмов восстановления ДНК

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова упростили исследование действия ингибиторов белка, способных восстанавливать повреждения ДНК. Новый подход позволит ускорить разработку отечественных противоопухолевых препаратов, сообщила пресс-служба вуза.
«Коллектив сотрудников биологического факультета МГУ и НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ предложил удобный метод для исследования механизма действия ингибиторов PARP. PARP является ключевым белком репарации (восстановления повреждений — прим. ТАСС) ДНК, а его ингибиторы представляют интерес в качестве инновационных противоопухолевых препаратов», — уточнили в вузе.
Знания о молекулярном механизме действия ингибиторов PARP важны при разработке лекарств. Так, ученые МГУ создают ингибиторы PARP с учетом данных об участке связывания ингибитора на поверхности белка или ДНК. Новый метод исследования позволяет при разработке противоопухолевых препаратов в короткие сроки оценить потенциал тех или иных синтезированных соединений и выбрать наиболее перспективные молекулы, считают авторы.
«Метод прост, надежен и может быть воспроизведен практически в каждой биохимической лаборатории», — уточнила доцент кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Наталия Малюченко, чьи слова приводятся в сообщении.
Работа выполнена в рамках научно-образовательной школы (НОШ) МГУ «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология» и опубликована в журнале «Вестник Московского университета».