Предложен новый подход к изучению механизмов восстановления ДНК

Знания о молекулярном механизме действия ингибиторов PARP важны при разработке лекарств. Так, ученые МГУ создают ингибиторы PARP с учетом данных об участке связывания ингибитора на поверхности белка или ДНК. Новый метод исследования позволяет при разработке противоопухолевых препаратов в короткие сроки оценить потенциал тех или иных синтезированных соединений и выбрать наиболее перспективные молекулы, считают авторы.