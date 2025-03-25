Прокуратура проверит сообщение о загрязнении воздуха цементной пылью в Ангарске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, надзорное ведомство наткнулось на информацию во время мониторинга СМИ.
— В Иркутской области Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с выявленной в ходе мониторинга. Прокуратурой скоординирована работа природоохранных контрольно-надзорных органов, — поделились в ведомстве.
После проверки будет ясно, есть ли причины для принятия мер прокурорского реагирования.