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Прокуратура проверит сообщение о загрязнении воздуха цементной пылью в Ангарске

Правоохранители наткнулись на сообщение во время мониторинга СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура проверит сообщение о загрязнении воздуха цементной пылью в Ангарске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, надзорное ведомство наткнулось на информацию во время мониторинга СМИ.

— В Иркутской области Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с выявленной в ходе мониторинга. Прокуратурой скоординирована работа природоохранных контрольно-надзорных органов, — поделились в ведомстве.

После проверки будет ясно, есть ли причины для принятия мер прокурорского реагирования.