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Лукашенко сказал о пересмотре жилищной политики Беларуси ради доступного арендного жилья

Лукашенко сказал о пересмотре жилищной политики ради доступного арендного жилья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии инаугурации 25 марта затронул проблему жилья и подтвердил ориентир в развитии регионов — масштабная программа доступного арендного жилья.

Именно арендное жилье — один из приоритетов, что влечет за собой пересмотр жилищной политики.

По словам президента, понятно желание каждого иметь свой угол.

«Поэтому задача государства — масштабная программа доступного арендного жилья, привязанного к новым рабочим местам. Принцип простой: пришел на завод, сельскохозяйственное предприятие — быстро получишь свое жилье», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Кстати, вот информация об арендном жилье в Беларуси, 2025: кому положено, как получить, через сколько лет можно выкупить, цены в Минске, причины выселения, ремонт в счет арендной платы (все подробности здесь).

Мы писали, что Александр Лукашенко на инаугурации вспомнил Трампа и вопиющие факты об USAID (здесь подробности). А еще Александр Лукашенко назвал выборы в Беларуси международным эталоном (подробнее об этом здесь).