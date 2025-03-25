Мороз до −12°C вернется в Астану, а в Шымкенте ожидается 11-градусное тепло

Прогноз погоды по Астане
26 марта: малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −10−12°C, днем +1+3°C. 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −6−8°C, днем +4+6°C. 28 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°C, днем +6+8°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
26 марта: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +9+11°C. 27 марта: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +5+7°C. 28 марта: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +8+10°C.