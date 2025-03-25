Мороз до −12°C вернется в Астану, а в Шымкенте ожидается 11-градусное тепло

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по Астане и Шымкенту на ближайшие трое суток — с 26 по 28 марта 2025 года. Из него следует, что в столицу вернется мороз до 12, а шымкентцам повезет чуть больше — ожидается 11-градусное тепло, передает корреспондент Zakon.kz.