В Москве восстановилась популяция майского ландыша

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Популяция майского ландыша восстановилась в Москве, также горожане стали собирать в гораздо меньших количествах нивяник, хохлатку плотную и колокольчик раскидистый, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы, так как растение восстановило свою численность», — говорится в тексте.
По словам ботаника и автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, ландыши росли в московском регионе повсеместно, но в конце ХХ века из-за массового сбора на букеты их становилось все меньше. В итоге встретить в природе цветущий ландыш стало большой редкостью. Именно поэтому в 2001 году было решено включить растение в Красную книгу Москвы.
«Запись сигнализировала: необходимо обратить внимание на этого представителя флоры, принять меры по охране, восстановлению вида. Специалистами были даны рекомендации, какие мероприятия нужно провести для улучшения состояния его популяции. В итоге ландыш майский наряду с несколькими видами растений покинул страницы Красной книги Москвы», — отметил эксперт.
Уточняется, что в столице также успешно восстановилась популяция нивяника, который часто называют большой ромашкой. Благополучно развивается и хохлатка плотная — многолетнее травянистое лесное растение, она расцветает одной из первых в апреле — мае.
«Бережное отношение горожан к природе позволило сохранить и увеличить численность колокольчика раскидистого. Луговой цветок, вероятно, исключат из готовящегося четвертого издания книги. По словам эксперта, все эти растения горожане стали собирать в гораздо меньших количествах, что помогло восстановить популяцию», — говорится в материале.