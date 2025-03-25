В Москве восстановилась популяция майского ландыша

По словам ботаника и автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, ландыши росли в московском регионе повсеместно, но в конце ХХ века из-за массового сбора на букеты их становилось все меньше. В итоге встретить в природе цветущий ландыш стало большой редкостью. Именно поэтому в 2001 году было решено включить растение в Красную книгу Москвы.