Несколько видов респираторных вирусов выявили в Ростовской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по Ростовской области оказалась ниже эпидпорога на 25,6%, а в Ростове-на-Дону — на 6,4%. Об этом по итогам 17−23 марта сообщают в управлении Роспотребнадзора.
— Отмечается тенденция к снижению респираторных инфекций. При этом вирусы гриппа преобладают над вирусами негриппозной этиологии (риновирус, сезонный короновирус, бокавирус, РС-вирус), — уточняют в Роспотребнадзоре.
Жителям Дона напоминают: защититься от гриппа и ОРВИ помогает профилактика. В частности, нужно мыть руки с мылом после улицы, регулярно проветривать помещения, а также избегать мест скопления людей. Самолечение опасно для здоровья, особенно при гриппе.