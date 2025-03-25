Рост более 8 тысяч: горвласти уточнили стоимость путевок в загородные лагеря

Отметим, что в 2024 году цена путёвок в летние загородные лагеря составляла от 31500 до 37800 рублей. Таким образом, за год путевки подорожали на 8 тысяч 295 рублей. Напомним, что в 2024-м семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, могли частично возместить расходы.