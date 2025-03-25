104-летняя женщина раскрыла необычные секреты долголетия

104-летняя жительница Великобритании из графства Тайн-энд-Уир отметила свой 104-й день рождения. В связи с этим торжественным событием она поделилась двумя оригинальными секретами долголетия. Об этом пишет NewcastleWorld.
Дороти Доусон живет в доме престарелых в Ньюкасле. Женщина родилась в Лондоне и работала на заводе во время Второй мировой войны. В тот период она и встретила своего мужа, с которым и прожила всю свою жизнь.
Доусон провела свой день рождения в кругу близких и друзей. И во время празднования она назвала два оригинальных секрета долголетия — «есть много каши и хорошо петь».
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