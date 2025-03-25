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104-летняя женщина раскрыла необычные секреты долголетия

Правильное питание и пение — лучшее, что можно придумать для жизни.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: newcastleworld.com

104-летняя жительница Великобритании из графства Тайн-энд-Уир отметила свой 104-й день рождения. В связи с этим торжественным событием она поделилась двумя оригинальными секретами долголетия. Об этом пишет NewcastleWorld.

Дороти Доусон живет в доме престарелых в Ньюкасле. Женщина родилась в Лондоне и работала на заводе во время Второй мировой войны. В тот период она и встретила своего мужа, с которым и прожила всю свою жизнь.

Доусон провела свой день рождения в кругу близких и друзей. И во время празднования она назвала два оригинальных секрета долголетия — «есть много каши и хорошо петь».

Ранее рассказали о секретах долголетия 106-летней американки.