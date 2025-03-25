На капремонт Ростовской филармонии выделят 590 млн рублей

В феврале первый заместитель губернатора Дона Игорь Гуськов сообщал, что на капремонт Ростовской государственной филармонии в бюджете региона предусмотрены 1,1 млрд руб. После его проведения здание станет отвечать всем требованиям, в том числе в части доступности для маломобильных групп населения. Будут созданы комфортные условия как для поклонников музыки, так и для творческих коллективов филармонии.