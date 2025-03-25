Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Более 90% мошенничеств с использованием социальной инженерии в России происходит с использованием иностранных мессенджеров, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время пленарного заседания в Госдуме.
Во вторник в Госдуме рассматриваются во втором чтении поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству.
«Это одна из фундаментальных норм законопроекта — запрет на использование иностранных мессенджеров для коммуникаций, которые действуют в отношении сотрудников государственных органов, специальных служб, и в том числе операторов цифровых платформ. Речь идет про мессенджеры, про сервисы мгновенного обмена сообщениями, просто иногда они встроены в сайты. Запрещается использовать зарубежные мессенджеры. Более 90% сейчас у нас социальной инженерии происходит с использованием иностранных мессенджеров, когда представляются мошенники представителями органов государственной власти, банков, цифровых платформ, операторов связи, собственно», — сказал Шадаев.
Министр отметил, что подобный запрет станет важным условием для уменьшения такого рода мошенничеств.
В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.