Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;такой же запрет установят для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей;международные вызовы будут маркировать;россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;на «Госуслугах» появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;при смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;сообщения от «Госуслуг», в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений при отказе от него;россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.