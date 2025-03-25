Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству.
Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты в феврале, первое чтение он прошел 18 марта.
Законопроект предлагает комплекс из порядка 30 мер, в том числе:
госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;такой же запрет установят для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей;международные вызовы будут маркировать;россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;на «Госуслугах» появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;при смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;сообщения от «Госуслуг», в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений при отказе от него;россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.
Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации, а затем он поступит на подпись президенту. Дата его вступления в силу — 1 июня, за исключением некоторых положений.