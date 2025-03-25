Стали парой: в зоопарке объединили вольеры льва Тиграна и львицы Леи

«Объединять львов в День работника культуры — стратегически верное решение, даже льву приходится держать марку. Если видео первой встречи мы намеренно замедляли, то тут пришлось значительно ускориться, чтобы уложить эти долгие 40 минут вокруг-да-около-хождения в удобоваримый хронометраж», — сообщили в зоопарке. По итогу объединения зоотехническое руководство признало «такой неспешно-осторожно-деликатный вариант развития событий» идеальным.