Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и стал мультимиллионером

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Московский предприниматель купил 100 билетов лотереи «Великолепная 8», заработался и забыл об этом, пока ему не сообщили о выигрыше 11,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
«11 890 522 рублей — именно такой суперприз выиграл столичный предприниматель Александр, купив 100 билетов лотереи “Великолепная 8” по 80 рублей. Мужчина в одночасье стал мультимиллионером и планирует приобрести собственное жилье», — рассказали в компании.
Александр рассказал, что был на работе, когда получил смс о столь крупном выигрыше. «Я даже забыл, что купил сто билетов, и тут получаю такое сообщение», — передали в пресс-службе слова победителя. Москвич тут же сообщил радостную новость жене и матери. «Но супруга Александра сперва не могла поверить в удачу, а вот мама очень обрадовалась», — добавили организаторы гослотерей.
Мужчина рассказал, что никакого предчувствия у него в тот день не было: «Я не тот человек, кто специально будет охотится за суперпризом».
Выигрыш Александр потратит на покупку жилья: «Сейчас купим квартиру, мы и так собирались ее покупать, но сейчас быстрее будет».