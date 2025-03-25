Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и стал мультимиллионером

Александр рассказал, что был на работе, когда получил смс о столь крупном выигрыше. «Я даже забыл, что купил сто билетов, и тут получаю такое сообщение», — передали в пресс-службе слова победителя. Москвич тут же сообщил радостную новость жене и матери. «Но супруга Александра сперва не могла поверить в удачу, а вот мама очень обрадовалась», — добавили организаторы гослотерей.