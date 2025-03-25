Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам

«За последние пять лет в регионах ПФО отмечено почти 130 конфликтных ситуаций с участием мигрантов, которые получили информационный резонанс. Это формирует предпосылки для напряженности и конфликтов на национальной почве», — сказал Комаров в ходе заседания совета по вопросам реализации государственной миграционной политики.