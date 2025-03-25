Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам

КАЗАНЬ, 25 мар — РИА Новости. Почти 130 резонансных конфликтов с участием мигрантов произошло в Приволжском федеральном округе за последние пять лет, около 70% жителей округа, согласно опросам, выступают за ограничение въезда мигрантов на территорию России, сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
«За последние пять лет в регионах ПФО отмечено почти 130 конфликтных ситуаций с участием мигрантов, которые получили информационный резонанс. Это формирует предпосылки для напряженности и конфликтов на национальной почве», — сказал Комаров в ходе заседания совета по вопросам реализации государственной миграционной политики.
Такая ситуация, по его словам, в ходе специальной военной операции может стать одним из значимых рисков в общественно-политической сфере, особенно в условиях агрессивного информационного давления и манипуляций противников России.
По информации Комарова, сегодня социологические показатели хорошего отношения к мигрантам находятся на исторических минимумах.
«В декабре 2024 года доля респондентов, положительно относящихся к мигрантам в регионах округа, составила 11,3%, отрицательно — 28,5%. За ограничение въезда мигрантов на территорию России выступают 68,5% респондентов в регионах ПФО. В отдельных регионах округа эти значения превышают 80%», — отметил полпред.