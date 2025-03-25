Госдума приняла закон о рекламе на ресурсах нежелательных организаций

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций.
Законом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.
При этом рекламораспространитель будет нести ответственность за распространение рекламы на невнесённых в перечень Роскомнадзора персональных страницах, объем аудитории которой составляет более 10 тысяч пользователей.
Предоставленная в Роскомнадзор информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.