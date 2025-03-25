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В единственном в России сельском зоопарке вышла из спячки семья медведей

Медведи Фома и Маша проснулись после зимы в единственном в РФ сельском зоопарке.

ОМСК, 25 мар — РИА Новости. Семья медведей проснулась в единственном в России сельском зоопарке, который находится в поселке Большеречье в 200 километрах от Омска, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«В Большереченском зоопарке из зимней спячки вышли медведи — Фома и Маша! Примерно неделю назад, после долгих трех месяцев сна, медведи стали исследовать свои вольеры», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка уточнили, что медведи чувствуют себя хорошо. Сейчас они адаптируются к новым условиям после долгого отдыха.

Первыми в Большереченском зоопарке вышли из спячки гималайский медведь Малыш и бурый медведь Макар.

Этот зоопарк — единственный сельский зоопарк в России. Недавно его администрацию оштрафовали за недостаточно глубокий бассейн для бегемота.