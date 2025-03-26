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Кроссворд на 26 марта 2025

26 марта — день, когда была запущена одна из самых популярных социальных сетей в России — «Одноклассники». Эта соцсеть объединила миллионы пользователей, став местом для общения, воспоминаний и поиска старых друзей. Проверьте, насколько хорошо вы знаете ее историю, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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