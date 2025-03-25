Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

«Поздравляю вас с Днем работника культуры, с заслуженными наградами. Праздник, который мы сегодня отмечаем, очень важный для страны, потому что культура является основой, стержнем духовного содержания нашей страны, идеологией нашей страны», — сказал Собянин, обращаясь к присутствующим в зале.
По его словам, театры, кино, библиотеки, дворцы культуры — это целый пласт истории, настоящего и будущего столицы.
«Москвичи вас любят, обожают и говорят вам огромное спасибо за вашу работу. Особенно это важно сегодня, когда страна сражается за свою независимость и суверенитет. Поэтому особые слова благодарности за то, что московские артисты провели около тысячи выездных мероприятий для бойцов специальной военной операции», — добавил мэр.
Он напомнил, что правительство Москвы реализует огромную программу поддержки развития культуры столицы. В городе реконструируют театры, восстанавливают старые кинотеатры, дворцы культуры, библиотеки, вкладываются ресурсы в музыкальное образование подрастающего поколения. Собянин подчеркнул, что эта работа продолжится и дальше.
«В прошедшем году мы достигли серьезных результатов, рекорд за всю историю, учреждения культуры, включая и театры, и кинотеатры, и парки культуры, посетили почти четверть миллиарда человек, это огромная цифра, огромное количество людей, которые пришли к вам, послушать вас, насладиться вашим творчеством, и, конечно, это ваша заслуга, что такое количество людей все больше и больше с каждым годом приходят в наши учреждения культуры», — отметил Собянин.
Мэр поблагодарил столичных деятелей искусства и пожелал им творческих успехов.
Всего в списке лауреатов, удостоенных наград города Москвы, — почти 40 человек. В ходе церемонии были вручены знаки отличия «За безупречную службу городу Москве» XL лет и «За безупречную службу городу Москве» XХХ лет. Ряду москвичей, в том числе актрисам Алене Бабенко и Виктории Исаковой, присвоено почетное звание «Почетный деятель искусств города Москвы». Также в ходе церемонии был отмечен благодарностью мэра столицы актер Алексей Маклаков.