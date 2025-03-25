Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

«В прошедшем году мы достигли серьезных результатов, рекорд за всю историю, учреждения культуры, включая и театры, и кинотеатры, и парки культуры, посетили почти четверть миллиарда человек, это огромная цифра, огромное количество людей, которые пришли к вам, послушать вас, насладиться вашим творчеством, и, конечно, это ваша заслуга, что такое количество людей все больше и больше с каждым годом приходят в наши учреждения культуры», — отметил Собянин.