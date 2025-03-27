Ответы на кроссворд от 26 марта 2025: интересные факты про соцсеть «Одноклассники»

По горизонтали:
1. Проект
14 ноября 2019 года «Одноклассники» совместно с фондом «Со-единение» представили проект «Музыка жестов», призванный продемонстрировать восприятие музыки людьми с нарушениями слуха. В рамках проекта в соцсети появился плей-лист с адаптированными песнями Димы Билана, Юлии Савичевой, Зары и Елены Темниковой, стикерпак на жестовом языке и познавательный тест о жизни глухих, слабослышащих и слепоглухих.
2. Группа
В 2008 году «Одноклассники» представили пользователям новый способ общения и объединения по интересам — группы.
3. Ок
В 2010 году соцсеть «Одноклассники» приобрела и зарегистрировала домен www.ok.ru, став его официальным владельцем.
4. Выставка
Социальная сеть «Одноклассники» создала портал «Мы в музей», призванный популяризировать искусство в интерактивной форме. На платформе представлены виртуальные выставки, арт-проекты и викторины от ведущих музеев России и мира. Первым международным проектом стал «Фламандские мастера», реализованный в партнерстве с VISITFLANDERS. В рамках проекта были созданы аудиогиды к бельгийским шедеврам, озвученные известными российскими деятелями культуры, такими как Алексей Козлов, братья Верники, Никита Ефремов и Ольга Свиблова.
5. Класс
В отличие от других платформ, в «Одноклассниках» для выражения одобрения используются «классы», а не «лайки». Механика «классов» напоминает репост, что придает им большую ценность, поскольку они распространяют публикацию, хотя и без возможности добавления личного комментария, как при репосте.
По вертикали:
1. Хэштег
В 2013 году в социальной сети «Одноклассники» была внедрена поддержка хештегов, позволяющих пользователям добавлять ключевые слова к своим публикациям.
2. Музыка
В 2011 году «Одноклассники» первыми из соцсетей добавили видеочаты, а также раздел «Музыка» с возможностью загрузки файлов.
3. Лента
В 2009 году сайт «Одноклассники» представил пользователям сразу несколько новых функций: появилась Лента, наглядно отображающая события друзей, а также возможность устанавливать статусы и отмечать друзей на фотографиях.
4. Попков
Альберт Попков, веб-разработчик, начал проект «Одноклассники» как хобби в марте 2006 года. До ноября того же года он финансировал его из собственных средств. Сайт, дублирующий англоязычный classmates.com, с самого начала монетизировался за счет рекламы.
Интересные факты о социальной сети «Одноклассники»:
- С 1 декабря 2022 года «Одноклассники» вошли в перечень социальных сетей, в которых органы государственной власти РФ обязаны иметь официальные аккаунты. Это требование обязывает госучреждения размещать в соцсетях отчетность, комментарии по важным вопросам и актуальные контактные данные.
- В 2017 году «Одноклассники» вошли в мир киберспорта, запустив еженедельные турниры, ставшие впоследствии ежегодными. Соревнования проводились онлайн и охватывали популярные игры, включая Dota 2, PUBG, Hearthstone, Warface и FIFA. Специально для участников было создано приложение, где они могли регистрировать команды, следить за ходом турнира и результатами соперников.
- В 2012 году социальная сеть «Одноклассники» внедрила «Тревожную кнопку» для пользователей младше 13 лет, позволяющую им сообщать о нежелательных личных сообщениях.
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