Ответы на кроссворд от 26 марта 2025: интересные факты про соцсеть «Одноклассники»

4. Выставка

Социальная сеть «Одноклассники» создала портал «Мы в музей», призванный популяризировать искусство в интерактивной форме. На платформе представлены виртуальные выставки, арт-проекты и викторины от ведущих музеев России и мира. Первым международным проектом стал «Фламандские мастера», реализованный в партнерстве с VISITFLANDERS. В рамках проекта были созданы аудиогиды к бельгийским шедеврам, озвученные известными российскими деятелями культуры, такими как Алексей Козлов, братья Верники, Никита Ефремов и Ольга Свиблова.