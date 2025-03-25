Власти заявили о снижении уровня коррупции в Ростовской области

Доля участников соцопроса, столкнувшихся с проявлениями коррупции, составила 6,5% при общей ожидаемой оценке в 24,5%. Также оказалось, что за год показатель бытовой коррупции в регионе уменьшился на 0,4 процентных пункта, а уровень деловой коррупции снизился на 0,0511 пункта.