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Власти заявили о снижении уровня коррупции в Ростовской области

Уровень коррупции в Ростовской области оказался ниже ожидаемого.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области снизился уровень коррупции. Об этом говорится в отчете донских властей по итогам 2024 года.

Доля участников соцопроса, столкнувшихся с проявлениями коррупции, составила 6,5% при общей ожидаемой оценке в 24,5%. Также оказалось, что за год показатель бытовой коррупции в регионе уменьшился на 0,4 процентных пункта, а уровень деловой коррупции снизился на 0,0511 пункта.

Кроме того, 47,6% респондентов посчитали открытой деятельность органов власти региона (это на 1,6% выше, чем предполагалось изначально). Полученные результаты говорят о положительном результате антикоррупционной профилактики на Дону, подчеркивают власти Ростовской области.