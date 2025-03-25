Омичей предупредили об опасности употребления «целебных» мухоморов

В Омской области распространяется информация о якобы целебных свойствах мухоморов. В соцсетях и на маркетплейсах можно встретить заявления о том, что микродозирование этих грибов помогает расслабиться, улучшить сон и настроение. Однако врачи категорически опровергают такие утверждения и предупреждают о серьёзных рисках.
Как сообщает «Омскрегион», в прошлом году в регионе было зафиксировано шесть случаев отравления мухоморами. Главный внештатный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, доктор медицинских наук Александр Сабаев пояснил, что сушёные мухоморы, продающиеся под видом биологически активных добавок (БАДов), на самом деле не имеют лечебного эффекта.
Сабаев напомнил, что даже небольшие дозы мухоморов могут вызывать серьёзные отравления, угрожающие жизни. Симптомы интоксикации включают галлюцинации, судороги, расстройства сердечно-сосудистой системы. В тяжёлых случаях возможно поражение внутренних органов и летальный исход.
Особую обеспокоенность у врачей вызывает распространение мифа о пользе мухоморов среди молодёжи. Некоторые считают, что эти грибы улучшают память и концентрацию, но медики называют такое мнение опасным заблуждением.
Специалисты призывают омичей критически относиться к непроверенной информации в интернете и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.