Омичей предупредили об опасности употребления «целебных» мухоморов

В Омской области распространяется информация о якобы целебных свойствах мухоморов. В соцсетях и на маркетплейсах можно встретить заявления о том, что микродозирование этих грибов помогает расслабиться, улучшить сон и настроение. Однако врачи категорически опровергают такие утверждения и предупреждают о серьёзных рисках.