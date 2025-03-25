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Где в Петербурге выгуливать собак?

С 1 января 2025 года в Ленинградской области вступил в силу закон о маркировке собак. Аналогичные меры хотят принять и в Петербурге. Забота властей о безопасности понятна. Но почему не создают условия для выгула животных? Когда в городе появится больше собачьих площадок?

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге только в 2024 году построено 4 площадки для выгула и дрессировки собак: в Московском районе, посёлке Стрельна, городе Ломоносов и Петродворцовом районе. Всего по городу их более 50. Работа по строительству кинологических площадок продолжается. «В рамках проекта “Формирование комфортной городской среды” комитетом по благоустройству с 2019-го по 2024 год построено 25 таких площадок. В планах на 2025 год — строительство одной специальной зоны для выгула животных по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 50», — сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Часто технические особенности земельных участков и правила размещения площадок препятствуют созданию желаемых объектов на предлагаемых жителями территориях.

Например, расстояние от границ площадки до окон жилых домов должно быть не менее 40 метров, а до границ территорий детских дошкольных учреждений и школ — не менее 50 метров. Кинологические площадки рекомендуется размещать на удалении не менее 150 метров от жилой зоны. В условиях плотной исторической застройки в центральных районах соблюсти все нормативы по расположению таких площадок не представляется возможным.