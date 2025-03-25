Где в Петербурге выгуливать собак?

В Петербурге только в 2024 году построено 4 площадки для выгула и дрессировки собак: в Московском районе, посёлке Стрельна, городе Ломоносов и Петродворцовом районе. Всего по городу их более 50. Работа по строительству кинологических площадок продолжается. «В рамках проекта “Формирование комфортной городской среды” комитетом по благоустройству с 2019-го по 2024 год построено 25 таких площадок. В планах на 2025 год — строительство одной специальной зоны для выгула животных по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 50», — сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.