На российский рынок выходит меняющий цвет Realme 14 Pro+ с тройной камерой

По видеосъемке устройство получилось спорным. Картину портит ультраширик, снимающий максимум в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду (к/с). Поэтому для съемки динамичных роликов (да и вообще каких-либо других) этот модуль лучше не использовать. К тому же Full HD при 30 к/с — это единственный режим, при котором можно переключаться между тремя камерами, не прерывая видеосъемку. Хотя основная камера и телеобъектив по отдельности поддерживают Full HD при 60 к/с и 4K при 30 к/с.