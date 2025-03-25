Выявлены мутации, повышающие риск развития биполярного расстройства в 9−11 раз

«Оба этих участка ДНК связаны с еще одним геном, GSK3B, чья работа предположительно подавляется при приеме средств на базе лития, которые традиционно используются при лечении биполярного расстройства. Это говорит о том, что данные участки ДНК могут играть важную роль в развитии болезни. Также их можно использовать в качестве “мишени” для новых лекарств от данного заболевания», — пояснил научный сотрудник deCODE Genetics Торгейр Торгейрссон, чьи слова приводит пресс-служба компании.