Ефрейтор Дмитрий Макаров из Слюдянки погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Слюдянский район. Смертью храбрых в зоне СВО погиб земляк, военнослужащий Дмитрий Макаров. Ему был 41 год. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации районного центра. Защитник Отечества учился в четвертой школе. А знакомые отзывались о бойце как, о рукастом, хозяйственном и любознательном товарище.
После девятого класса Дмитрий отучился на бетонщика. Затем армия, а оттуда в Чечню. В 2011 году сибиряк женился на женщине с ребенком. Девочку воспитывал, как родной отец.
— Был общительный, добродушный, безотказный, всегда готовый прийти на помощь, Дмитрия многие знали в нашем городе как надежного парня и семьянина. Любил работу на земле, строил дом, был очень привязан к своим внукам. Со своей супругой жили душа в душу, надолго не расставались, очень друг друга любили. Он был настоящим патриотом своей страны, поддерживал участников спецоперации, — поделились в администрации Слюдянского.
В феврале 2024 года Дмитрий принял мужественное решение и отправился на защиту Родины. Осенью получил ранение и после отпуска вновь вернулся за ленточку. При выполнении боевого задания ефрейтор Дмитрий Макаров героически погиб 27 января 2025 года. Военнослужащего проводят в последний путь в Свято-Никольском храме Слюдянки, а похоронят на Аллее Героев в пади Талая города.