Ефрейтор Дмитрий Макаров из Слюдянки погиб в зоне СВО

— Был общительный, добродушный, безотказный, всегда готовый прийти на помощь, Дмитрия многие знали в нашем городе как надежного парня и семьянина. Любил работу на земле, строил дом, был очень привязан к своим внукам. Со своей супругой жили душа в душу, надолго не расставались, очень друг друга любили. Он был настоящим патриотом своей страны, поддерживал участников спецоперации, — поделились в администрации Слюдянского.