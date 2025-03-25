Нехватка кадров в полиции на Урале достигла 46%

Глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков рассказал депутатам Заксобрания о кадровом голоде в рядах полиции. По его сведениям, в регионе ежегодно растет нехватка сотрудников МВД. Сейчас в области не достает более 4,5 тысяч полицейских.
Александр Мешков отметил наиболее острую нехватку кадров в Екатеринбурге, Новоуральске, Первоуральске, Верхней Салде, Заречном, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Березовском.
Начальник главка отметил, что нехватка людей в гарнизоне заставляет полицейских испытывать повышенную нагрузку, особенно в период болезней и отпусков их коллег.
Напоминаем, что ранее о нехватке сотрудников полиции в Свердловской области говорил министр МВД России Владимир Колокольцев.
— Некомплект личного состава в МВД составляет 152 тыс. человек, один сотрудник работает за четверых. В частности, в Свердловской области некомплект сотрудников ППС составляет 88%, в уголовном розыске — 62%, — озвучивал данные в марте прошлого года глава МВД.