Нехватка кадров в полиции на Урале достигла 46%

Глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков рассказал депутатам Заксобрания о кадровом голоде в рядах полиции. По его сведениям, в регионе ежегодно растет нехватка сотрудников МВД. Сейчас в области не достает более 4,5 тысяч полицейских.